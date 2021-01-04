Москва, , 23:50 — REGNUM Очередную колонну с беженцами, которые возвращаются с территории Армении в свои дома в Нагорном Карабахе, сопроводили российские миротворцы. Об этом сообщает в понедельник, 4 января, пресс-служба Минобороны РФ.

«Автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 188 беженцев», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что уже 47 475 беженцев вернулись в Нагорный Карабах в места постоянного проживания.

Как передавало ИА REGNUM, 4 января президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал документ о создании в стране фонда возрождения Карабаха.

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