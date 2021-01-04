Женева, Швейцария, , 22:55 — REGNUM Общее число выявленных инфицированных SARS-CoV-2 в мире достигло 83 910 386 человек, за последние сутки на планете Земля зафиксировано 583 907 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит в понедельник, 4 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 7957 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 839 660.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о выявлении в мире более 740 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки.

Как передавало ИА REGNUM, 30 декабря в пресс-центре ВОЗ сообщили, что коронавирус за несколько лет «станет эндемическим» в случае успешной программы вакцинации.

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