Бразилиа, , 22:46 — REGNUM Еще два случая заражения «британским» штаммом SARS-CoV-2 выявили в Бразилии. Об этом сообщило 4 января агентство Reuters со ссылкой на заявление властей штата Сан-Паулу.

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В сообщении говорится, что новым коронавирусом заразились 25-летняя женщина и 34-летний мужчина. Один из них ранее контактировал с прибывшими из Великобритании в страну людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые выявили «британский» штамм коронавируса нового типа в Бразилии 31 декабря. Тогда у двух пациентов в стране выявили новый вид SARS-CoV-2.

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