Лондон, , 22:16 — REGNUM Британская актриса Барбара Шелли, известная по таким фильмам, как «Горгона» и «Дракула: Принц тьмы», умерла в возрасте 88 лет. Об этом 4 января передает The Hollywood Reporter со ссылкой на агента артистки.

По словам агента, женщина, которая ранее перенесла COVID-19, скончалась от «основных заболеваний».

«Барбара Шелли… умерла, — отмечают журналисты издания. — Ей было 88 лет».

О том, где произошла трагедия, не сообщается.

Напомним, Шелли за свою карьеру сыграла более чем в 100 фильмах и сериалах.

Как передавало ИА REGNUM, 4 января стало известно, что скончался экс-гитарист и вокалист финской группы Children of Bodom Алекси Лайхо.

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