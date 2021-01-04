Париж, , 22:01 — REGNUM Кампания по вакцинации от коронавируса во Франции пока идет слишком медленно, заявил эпидемиолог и советник французского правительства Арно Фонтане 4 января в интервью RFI.

«Всё идет слишком медленно. Реальный крайний срок — конец марта, нужно достичь 5−10 миллионов вакцинаций. Это момент, когда мы действительно сможем повлиять на распространение вируса» , — заявил Фонтане.

Как сообщало ИА REGNUM, за первую неделю кампании по вакцинации во Франции прививки от COVID-19 сделали несколько тысяч человек, из числа «чувствительных групп» — всего около 500 человек.

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