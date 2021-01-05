Москва, , 10:02 — REGNUM Москва стала участником проекта Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council). Об этом сообщила заместитель мэры Москвы Наталья Сергунина.

Проект стал перовой всемирной инициативой в области безопасности путешествий на фоне пандемии коронавируса. Благодаря присоединения к нему московские туристические компании, агентства, гостиницы и объекты туристической инфраструктуры могут получить специальный знак Safe Travels Discover Moscow. Он будет являться подтверждением того, что организация полностью придерживается санитарных норм и рекомендаций профильных органов.

Стандарты знака разработаны Всемирным советом по туризму и путешествиям. Согласно утвержденным протоколам безопасности Safe Travels при организации работы рекомендуется руководствоваться местным и национальным законодательством, а также предписаниями международных организаций, в том числе ВОЗ.

«Московские компании и учреждения начали получать международные знаки Safe Travels. Ими уже отмечены первые 39 организаций. Это подтверждает, что они следуют всем действующим в Москве требованиям и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Речь идет о комплексе мер, включая социальную дистанцию, мониторинг состояния здоровья сотрудников, дезинфекцию, средства индивидуальной защиты и другие», — сообщила Сергунина.

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