Париж, , 21:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Франции пообещало ускорить проведение кампании по вакцинации от коронавируса среди чувствительных групп населения и начать вакцинирование врачей и медицинских работников, 4 января сообщает Agence France-Presse.

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Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что за первую неделю кампании по всей стране было сделано несколько тысяч прививок от COVID-19.

При этом в рамках кампании по вакцинированию чувствительных групп населения пока вакцину получили только 516 постояльцев домов престарелых.

«Мы решили ускорить кампанию, расширив целевую группу до медицинского персонала, не дожидаясь завершения кампании вакцинации в домах для престарелых» , — сообщил Веран.

Во Франции для вакцинации от COVID-19 применяется препарат совместного производства американской корпорации Pfizer и немецкой BioNTech.

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