Санкт-Петербург, , 21:29 — REGNUM В Петербурге вслед за другими группами риска в понедельник, 4 января, начали вакцинировать от коронавируса и представителей СМИ. В вакцинации первой группы журналистов лично поучаствовал и корреспондент ИА REGNUM.

Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего в Северной столице к настоящему времени привили 6269 человек, из них 262 закончили цикл вакцинации полностью, получив обе дозы вакцины. Больше всего вакцинировано медработников — 2634 человек, на втором месте педагоги — 1999 вакцинированных.

Сотрудников СМИ прививали первой отечественной вакциной от коронавируса «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») в поликлинике №24 Адмиралтейского района.

Весь процесс занимает около часа. При входе всем измеряют температуру, если она в пределах нормы — отправляют на вакцинацию. Осмотр врача, который должны пройти вакцинируемые, заключается в измерении пульса и содержания кислорода в крови (сатурации), а также в подписании согласия на прививку.

Также участники вакцинации должны письменно ответить на вопросы анкеты, где указать, болеют ли они, имели ли контакт с коронавирусными пациентами, болели ли COVID-19, испытывали ли признаки ОРВИ в последние 14 дней, делали ли прививку от гриппа или пневмококка, бывают ли у них аллергические реакции, есть ли хронические заболевания, а также какие лекарства они принимали в последние 30 дней.

Никаких дополнительных тестов — на коронавирус или наличие антител к нему — не проводится; о том, сделал ли их вакцинируемый самостоятельно, тоже не спрашивают. «Осмотренных» делят на пятерки и направляют в отдельный кабинет.

Вакцину врач достает из морозильника, и ей требуется еще 20 минут на разморозку. В связи с тем, что в одной упаковке содержится сразу пять доз, делают уколы сразу пятерым участникам. Корреспондент ИА REGNUM посчитал укол безболезненным, но почувствовал небольшое головокружение.

Спустя несколько часов после прививки никаких тревожных или неприятных ощущений не возникло, помимо некоторой боли в руке — в месте, куда поставили укол, с «отдачей» в плечо, — а также усталости. Место укола немного жжет, но температура тела не поднялась.

С инициативой о вакцинации журналистов в первой волне, вместе с медиками и учителями, в декабре 2020 года выступило региональное отделение Союза журналистов России. Его председатель Дмитрий Шерих обратился в комитет по здравоохранению Петербурга с просьбой включить сотрудников СМИ в перечень приоритетных групп для вакцинации.

К вакцинации были допущены те, кто ранее не болел коронавирусной инфекцией и не имеет обострения каких-либо заболеваний или признаков ОРВИ. Через 21 день сотрудников СМИ ждет ревакцинация — введение второй дозы.

«Важно в первую очередь обеспечить иммунную защиту тех групп населения, которые чаще всего контактируют с другими людьми. Среди них — журналисты», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он подчеркнул, что сделав прививку, сотрудники СМИ смогут лучше донести до жителей города точную информацию о вакцинации.

На сегодняшний день в Петербурге приоритетными группами для вакцинации являются медработники, педагоги, социальные работники, сотрудники МВД и лица старше 60 лет с хроническими заболеваниями. По мере поступления вакцины перечень групп будет расширяться. Так, в новогодние каникулы ряд поликлиник смогли обеспечить запись на вакцинацию всех желающих.

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