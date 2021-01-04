Вена, , 20:36 — REGNUM В Австрии подтвердили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2, который впервые был выявлен в Великобритании. Об этом сообщила 4 января газета Kleine Zeitung.

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»Пять человек пострадали от нового вируса, включая троих детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первые случаи выявлены в аэропорту Вены — четверо заражены «британским» коронавирусом, у еще одного выявили штамм вируса из ЮАР.

Как передавало ИА REGNUM, 23 декабря 2020 г. посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский рассказал, что представители австрийского бизнеса проявляют большой интерес к российским вакцинам от COVID-19.

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