Нью-Йорк, США, , 20:25 — REGNUM Компания Moderna заявила, что выпустит в 2021 году около 600 млн доз вакцины от COVID-19 — это на 100 млн больше, чем в прошлом прогнозе, 4 января сообщает агентство Reuters.

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Moderna объявила, что уже предоставила правительству США около 18 млн доз в рамках сделки на 200 млн доз. Компания также заключила соглашение с Канадой на поставку 40 млн доз.

Согласно планам американской биотехнологической компании, производство её вакцины от коронавируса уже в 2021 году может быть увеличено до одного миллиарда доз.

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