Рим, , 20:17 — REGNUM За прошедшие сутки в Италии выявлено 10 800 новых случаев коронавирусной инфекции, жертвами COVID-19 в стране стали ещё 348 человек.

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Согласно отчету Минздрава Италии, за все время пандемии в стране зарегистрировано уже около 2,167 миллиона случаев COVID-19.

Суточное число случаев COVID-19 оказалось меньшим, чем днем ранее (14 245). Однако и число тестов ПЦР также было меньшим — 77 993 к вечеру 3 января против 102 974 к вечеру 4 января.

Пациентов с COVID-19 в больницах Италии на 4 января насчитывалось 23 317 человек, это на 242 человека больше, чем днем ранее. В отделения интенсивной терапии поступило 136 человек. Общее число пациентов в реанимациях составляет 2579.

С начала эпидемии коронавируса в феврале 2020 года в Италии зарегистрировано 75 680 смертей от COVID-19. Это является самым высоким показателем в Европе.

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