Ханты-Мансийск, , 20:14 — REGNUM В Ханты-Мансийском автономном округе с 4 января 2021 года изменились противоэпидемические правила работы вахтовиков на территории региона. Соответствующее постановление опубликовано на портале органов власти Югры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Разрешено не проходить предвахтовый карантин тем, кто поставил прививку от SARS-CoV-2.

По решению работодателя или руководителя организации от карантина в «буферной зоне» освобождаются вахтовики, имеющие отрицательный результат лабораторного тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на РНК SARS-CoV-2 при условии отсутствия антител иммуноглобулинов класса М (IgM). Также от карантина освобождены вахтовые работники при наличии у них антител иммуноглобулинов класса G (IgG) — это должно быть подтверждено лабораторным тестированием методом ИФА.