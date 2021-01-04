Лондон, , 19:46 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Великобритании выявили более 58 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 4 января свидетельствуют данные британских властей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

По последним данным, за минувшие сутки в стране выявили 58 784 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 713 563.

Также сообщается, что в стране за минувшие сутки скончались 407 пациентов с COVID-19.

Напомним, более 54 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 было выявлено днем ранее в Британии за сутки.

Читайте также: В Великобритании за сутки выявили свыше 54 тыс. носителей SARS-CoV-2