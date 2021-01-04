Элиста, , 19:35 — REGNUM В юго-западных районах Калмыкии, а также в столице республики ожидается сильное гололёдно-изморозевые отложения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 4 января.

Ухудшение погодных условий ожидается до конца суток 5 января. В связи с этим возможны затруднения в работе дорожных и коммунальных служб, нарушения систем жизнеобеспечения населения. Не исключается также рост числа ДТП и нарушение движения всех видов транспорта.

Автомобилистов и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.