Екатеринбург, , 19:25 — REGNUM В Свердловской области стартовал зимний подсчёт количества диких животных. По следам на снегу предстоит пройти не меньше 30 тыс. километров, сообщает региональный департамент информполитики.

Этим занимаются охотинспекторы и добровольцы. В рамках ежегодного мониторинга они пройдут по лесам, а также по замёрзшим болотам. Параметры прохождения учётного маршрута запишут на спутниковый навигатор, а поголовье животных подсчитают по специальным формулам.

Отметим, по итогам зимнего учёта 2020 года в регионе был выявлен прирост поголовья диких животных и птиц. Зайцев-беляков стало больше почти на 5100 голов, кабанов — на 2760, а сибирских косуль — на 1840.