Москва, , 19:18 — REGNUM Решение президента Ирана Хасана Рухани дать распоряжение начать обогащение урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо вызвало бурное обсуждение среди интернет-сообщества. Пользователи выразили своё отношение 4 января в социальной сети Facebook.

«Это ответ на злодейское убийство ученого», — считает Владимир К.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое решение руководства Ирана было продиктовано убийством известного иранского учёного, занимавшегося ядерной энергетикой. Они уверены, что США сами подтолкнули Иран к обогащению урана до 20%.

«Молодцы штатовцы, добились своего — это в итоге ответ на убийство учёного. А сейчас ещё к управлению обогащением урана в Иране подойдут весьма специфичные люди и опаньки — бомба готова», — поделился мнением Игорь М.

Некоторые комментаторы сообщили о том, что видят, как Иран идёт по пути Северной Кореи. По их видению, руководство Ирана стремиться обеспечить безопасность собственной страны и не дать Соединённым Штатам влиять на его политику.

«Уран обогащённый свыше 20% — это оружейный уран. Значит, Ирану уже надоели санкции США и он пошёл по пути Северной Кореи, которую США трогать не смеют поскольку она может причинить Америке невосполнимый ущерб. Проще говоря, стереть её с лица Земли», — пишет Владимир М.

Часть пользователей предположили, что если даже у Ирана и появится ядерное оружие, то у данной страны пока нет подходящих средств доставки. Поэтому, уверены они, Иран не угрожает миру ядерной войной.

«Блин. Даже если у Ирана появится ЯО, то как быть со средствами доставки? Это ж как патрон без автомата», — задаётся вопросом Вячеслав К.

Напомним, 4 января президент Ирана Хасан Рухани распорядился начать обогащение урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо.