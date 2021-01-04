Кишинёв, , 18:57 — REGNUM За последние сутки в Молдавии выявили более 400 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 4 января сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным министерства, за сутки в стране зафиксировали 436 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого общее число инфицированных возросло до 146 309.

Также уточняется, что более 134 тыс. пациентов на данный момент вылечились в Молдавии от COVID-19. При этом сообщается, что общее количество летальных исходов от COVID-19 в стране составляет более 3 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 179 случаев заражения коронавирусом выявили днем ранее в Молдавии за сутки.

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