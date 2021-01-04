Анкара, , 18:32 — REGNUM Прибор, который всего за десять секунд способен выявлять коронавирус, создали ученые в Турции. Об этом сообщается на сайте Билькентского университета (Анкара).

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«Изобретение … способно обнаружить вирус, вызывающий заболевание COVID-19, в течение максимум десяти секунд в образцах слюны (пациентов — прим. ИА REGNUM)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на специальный чип помещают пробу, которую смешивают со специальным раствором. Эффективность прибора, получившего название Diagnovir, достигает 99%.

Как передавало ИА REGNUM, ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе пресс-конференции заявил, что зафиксированные в Великобритании и ЮАР мутации коронавируса должны быть тщательно и всестороннее исследованы в 2021 г.

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