Сочи, Краснодарский край, , 17:59 — REGNUM Почти на миллион рублей оштрафованы предприятия общепита Сочи за нарушение требований режима повышенной готовности, действующего на территории Краснодарского края. Об этом сообщили 4 января в пресс-службе администрации региона. Рейды проводятся в городе-курорте ежедневно.

«Мониторинговые группы следят за тем, как предприятия торговли, общественного питания и бытовых услуг населения соблюдают режим повышенной готовности. Помимо этого, ведется контроль за оборотом алкогольной продукции», — сообщил руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.

За неделю с 28 декабря по 4 января мониторинговыми группами составлено пять протоколов на общую сумму штрафов около 900 тысяч рублей. Среди нарушений — работа после полуночи, отсутствие средств индивидуальной защиты, а также продажа алкоголя без соответствующей лицензии. Как уточнили в департаменте, в горном кластере Сочи работают 240 кафе и ресторанов на 16 тысяч посадочных мест.