Симферополь, , 17:51 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подтвердил информацию о смерти министра чрезвычайных ситуаций региона Сергея Шахова. Об этом Аксёнов написал на странице в соцсети 4 января.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

«Потрясен печальным известием о преждевременной кончине министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Николаевича Шахова. Это невосполнимая утрата для всех нас. Его жизненный и трудовой путь заслуживает глубокого уважения. На высокой и ответственной должности министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Николаевич внес неоценимый вклад в дело развития и процветания российского Крыма. Он был настоящим профессионалом своего дела, мудрым управленцем и настоящим патриотом», — написал Аксёнов.

«За годы добросовестной работы Сергей Николаевич проявил себя надежным соратником, чутким и отзывчивым человеком, верным другом. Он был важным звеном команды крымского правительства. Искренне соболезную родным и близким Сергея Николаевича. Светлая память о нем и его добрых делах навсегда останется в наших сердцах. Вечная память!» — написал глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, о смерти Сергея Шахова стало известно 4 января, он умер в одной из больниц региона. По неподтверждённым официально данным, причиной могли стать осложнения на фоне коронавирусной инфекции.