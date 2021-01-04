Кызыл, , 17:29 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, треть новых носителей зарегистрированы в столице Кызыле.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Таким образом, всего в новом, 2021 году в регионе подтверждено 62 случая.

«В стационарных госпиталях в Кызыле в тяжелом состоянии находится 53 человека. На ИВЛ находится 1 пациент, на НИВЛ — 4. За последние сутки госпитализировано 12 человек», — отметили в Минздраве.

За сутки также выздоровели от COVID-19 90 пациентов.