Тюмень, , 17:18 — REGNUM В Тюмени преподаватель и директор школы №5 получили по выговору за то, что ученики обожгли глаза бактерицидной лампой. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на региональный департамент образования.

Напомним, инцидент случился 22 октября. Несколько учеников четвёртого класса школы №5, в момент, когда учительница покинула класс, баловались с рециркулятором, и, в итоге, травмировали глаза.

Департамент образования Тюменской области провёл проверку.

«За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей к директору, заведующему хозяйством и учителю начальных классов МАОУ СОШ № 5 применены дисциплинарные взыскания в виде выговора», — сообщили в ведомстве изданию.

Отмечается, что сейчас здоровью детей ничего не угрожает.