Москва, , 17:32 — REGNUM Заявление заместителя советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттигера о том, что утечка из лаборатории в Китае является самой «достоверной» теорией возникновения пандемии коронавируса, вызвало реакцию интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 4 января в социальной сети Facebook.

«Лучшее — это преследовать и уничтожать все подобные лаборатории!», — считает Zoi F.

Многие пользователи пришли к выводу, что данное заявление носит исключительно политических характер и не отражает действительные данные о происхождения пандемии коронавируса.

«И что они там забыли? Можно подумать они не знают происхождения этого коронобесия. Не прошло и года, как додумались, а где были раньше? Прежде чем гнобить народ, нужно было провести расследование, а не тогда, когда народ стал понимать, что это глобальный обман и выкрутиться будет сложно. Теперь нужно показать людям свою «заботу» о народе», — пишет Татьяна С.

Ряд пользователей предположили, что коронавирус возник по естественным причинам и обсуждать то, кто больше виноват в его распространении по миру, не имеет смысла. Они уверены, что США сами «имеют грехи».

«Нет никакого мирового коронавирусного заговора. Есть законы природы, и так бывает, что вирусы мутируют. А Штаты и без короны есть в чем винить», — поделилась мнением Mira S.

Нашлись и те, кто воспользовался поговоркой: «Кто громче всех кричит: «Держи вора», тот и есть вор». Они уверены, что активность США по обвинению Китая во всех смертных грехах может говорить о том, что Вашингтон попросту пытается замести собственные следы.

«Когда американцы заявляют, что «произошло в китайской лаборатории», это абсолютно означает, что произведено у них. И либо «утекло» случайно, либо диверсия американцев специальная», — поделился мнением Евгения Т.

Напомним, 3 января заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер назвал утечку из лаборатории в Китае самой «достоверной» теорией возникновения эпидемии.