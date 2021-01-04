Оренбург, , 16:40 — REGNUM Прокурор Оренбуржья Руслан Медведев взял на личный контроль вопросы качества и своевременности уборки снега и наледи в областном центре. Проведенные в четырех районах муниципалитета проверки выявили нарушения со стороны 26 управляющих организаций, не обеспечивших своевременную уборку снега и наледи, надлежащее зимнее содержание дворов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В адрес нарушителей внесены представления с требованием устранить недостатки. В отношении 15 управляющих компаний возбуждены административные производства по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»), в отношении шести товариществ собственников жилья — по статье 7.22 КоАП РФ («Нарушение правил содержания жилых помещений»).

Сейчас прокуратура проверяет деятельность МАУ «Оренбургсервис», которое не обеспечило своевременную снегоуборку ряда территорий. В отношении директора возбуждено административное дело по статье 14 закона Оренбургской области «Об административных правонарушениях в Оренбургской области». По аналогичным основаниям к административной ответственности привлекается начальник управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга, не обеспечивший благоустройство парка Железнодорожников.

Представления внесены в адрес глав Южного и Северного округов города. По итогам проверки выявлены снежные валы, колейность на дорогах в большинстве миркрорайонов муниципалитета. Некачественная уборка снега или вовсе отсутствие снегоуборочной работы создают помехи для передвижения транспорта и пешеходов. В отношении органов местного самоуправления возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог»).

По данным прокуратуры, в снегоуборочных работах задействовано 304 единицы спецтехники, обеспеченность такой техникой составляет только 80%. Готовности снегоуборочных машин к зиме дана негативная оценка. Кроме того, как выяснилось, в городе отсутствует схема очистки территории с нормами обеспеченности техническими средствами.

Надзорное ведомство предъявило претензии и председателям административных комиссий, признав работу по профилактике административных правонарушений, выявлению причин и условий, способствующих их совершению, низкоэффективной.

«Прокуроры Оренбурга, Ленинского, Промышленного, Дзержинского и Центрального районов Оренбурга поставили перед всеми заинтересованными службами задачу в кратчайшие сроки привести территорию областного центра в порядок. Ситуацию с уборкой снега и принятием муниципалитетом мер к ее нормализации прокурор области взял под личный контроль», — сказала старший помощник прокурора Оренбургской области Ольга Аникеева.

Напомним, в ноябре прокуратура объявила предостережение главе муниципального казенного учреждения «Благоустройство и озеленение». По итогам проверки спецтехники оказалось, что готовность машин составляет менее 90%, есть дефицит запчастей, штат водителей и слесарей не укомплектован. После того, как такая информация получила огласку, глава Оренбурга Владимир Ильных заявил: «Мы будем делать все необходимое и стараться убирать лучше, чем в прошлом (2019) году. Упор сделаем и на частный сектор, и на тротуары».

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