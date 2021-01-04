Москва, , 16:42 — REGNUM Информация РИА Новости, согласно которой фрегат Северного флота Российской Федерации «Адмирал Горшков» до конца 2021 года впервые выполнит залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон» в ходе испытаний, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё отношение 4 января в социальной сети Facebook.

«Авианосцы США вообще громадные, но размер в современной армии уже не имеет значения», — написал Гоша Б.

Многие пользователи оказались впечатлены боевыми возможностями российского фрегата. Они отметили, что даже один, он способен нанести серьёзный ущерб флоту противника.

«Классный корабль. Этот боец несёт столько самого современного вооружения, что хватит на целую АУГ вместе с авиакрылом. Да, целым и невредимым он не выйдет из такого боя, но и АУГ будет если и не полностью уничтожена, то 100%, что воевать она не сможет уже очень долго», — пишет Дмитрий Я.

Некоторые пользователи выразили мнение, согласно которому производство таких фрегатов и испытания ракет выглядят странно на фоне того, как развиваются международные отношения, а также то, как иностранный бизнес проникает в Россию.

«Что вы собираетесь защищать Цирконами…», — задаётся вопросом Гаджи А.

Ряд пользователей отметили, что «Адмирал Горшков» является не самым крупным военным кораблём.

Напомним, 4 января журналисты РИА Новости предоставили информацию о том, что фрегат Северного флота Российской Федерации «Адмирал Горшков» до конца 2021 года впервые выполнит залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон» в ходе испытаний.