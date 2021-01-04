Салехард, , 16:25 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 161 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 4 января сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 162 случая.

Основные очаги заражения на 4 января в ЯНАО: Новый Уренгой — 24; Пуровский район — 19; Надымский район и Муравленко — 15; Ноябрьск — 14.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлен на 4 января 32 764 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 25 699 человека, 341 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).