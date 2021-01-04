Омск, , 16:25 — REGNUM В Омске 5 января ожидается серьёзное ухудшение погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского УГМС.

По данным синоптиков, ночью температура воздуха опустится до −25…−30 °С.

5−6 января в Омске и области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже нормы на 10 °C и более. Днём будет −22…−27 °С, по ночам — до −25…−30 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области сохраняется аномально-холодная погода.

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