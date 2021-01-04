Калуга, , 16:59 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 166 человек за последние сутки, сообщает 4 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне, 3 января, в регионе было зарегистрировано 164 подтверждённых случая.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 21 тыс. 722 человек, 1383 человек находятся на лечении, 20 тыс. 158 человек выздоровели, 181 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (263), в Обнинске (129), в Кировском районе (97) и в Боровском районе (89).

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