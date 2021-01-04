Москва, , 16:47 — REGNUM Реакция жителей Италии, которые оставили одобрительные комментарии под спецвыпуском шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!» в YouTube, вызвала радость среди российских пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 4 января в социальной сети Facebook.

«Впервые за много лет посмотрел российское новогоднее шоу с удовольствием», — написал Владилен К.

Многие пользователи оказались приятно удивлены, что создатели шоу действительно постарались и сделали новогодний концерт в стиле 80-х на итальянском языке.

«Кстати, да. Вот прямо вернулись 80-е и Сан-Ремо, очень точно эстетика итальянской эстрады тех лет передана в этом шоу. Порадовали!», — пишет Оксана К.

Ряд пользователей отметили, что многие артисты, которые исполнили свои композиции на итальянском языке, сделали это великолепно. Они оказались рады, что столь необычное для России исполнение нашло отклик сред итальянских интернет-пользователей.

«Ребята удивили. Отличная синхробуфанада получилась. Иван на итальянском как на втором родном. Итальянцы приоткрыли для себя российскую эстраду, и повеселились вместе с русскими. Белиссимо!», — поделился Александр В.

Нашлись и те граждане, которые высказали предположение, что России будет тяжело предложить нечто подобное итальянское публике. Они считают, что российская популярная музыкальная сцена не стала «частью мировой культуры», в отличие от ряда других стран.

«Если б итальянцы сняли русское шоу на русском, я б тоже восхитился. Но они это не сделают», — написал Всеслав В.

Напомним, 4 января жители Италии оставили одобрительные комментарии под спецвыпуском шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!» в YouTube, что вызвало радость среди российских пользователей интернета.