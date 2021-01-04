Симферополь, 4 января 2021, 16:15 — REGNUM Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов скончался 4 января в одном из медицинских учреждений республики, сообщает издание «Крыминформ» со ссылкой на источники в региональном министерстве.
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По данным собеседников издания, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.
Сведения о трагедии также подтвердил источник РИА Новости Крым в республиканском Совмине.
Сергею Шахову было 65 лет.