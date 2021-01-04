Белград, , 16:15 — REGNUM В Сербии вакцинация от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» начнётся с 5 января, сообщил государственный секретарь министерства здравоохранения республики Мирсад Джерлек.

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По его словам, на протяжении текущей недели будет использовано 2 400 доз российской вакцины.

Вероятнее всего, первая часть этой вакцины завтра (5 января) будет введена в употребление», — цитирует его агентство Tanjug.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря на территории Сербии началась вакцинация препаратом американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. В конце декабря в республику поступила первая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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