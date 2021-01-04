Москва, , 16:12 — REGNUM Три десятка авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в понедельник, 4 января, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:08 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 16 рейсов, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано 11 авиарейсов; в аэропорту «Шереметьево» отменено два рейса.

В воздушных гаванях столицы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 4 января в центре «Фобос» сообщили, что в Москве во второй половине дня ожидается снегопад.

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