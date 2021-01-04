Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Более 210 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2 выявили на территории США за минувшие сутки. Об этом 4 января сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, 210 479 заразившихся SARS-CoV-2 выявили за последние 24 часа в стране и в результате этого их общее число стало составлять более 20,6 млн.

Также сообщается, что за это же время в США от COVID-19 скончались 1394 пациента и потому суммарное количество летальных исходов превысило 351 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 300 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки было выявлено в США днем ранее.

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