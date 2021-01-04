Загреб, , 15:55 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил 4 января, что правительство решило объявить режим стихийного бедствия в округе Сисак-Мославачка, некоторых частях Загреба и округа Карловац, сообщает агентство HINA.

«Сегодня мы решили сформировать специальный штаб во главе с вице-премьер-министром Томом Медведем в дополнение к существующему штабу гражданской защиты», — сказал Пленкович на заседании правительства.

Правительство получило информацию с мест в последние несколько дней о размере ущерба.

Когда прошло шесть дней после разрушительного землетрясения силой 6,2 балла, в результате которого семь человек погибли и 24 человека получили ранения, в стране произошло еще одно землетрясение в 4,2 балла в Хорватии в снова районе Петриньи.