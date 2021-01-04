Москва, , 15:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин дал ряд поручений, касающихся повышения качества жизни инвалидов, сообщает 4 января сайт главы государства.

Поручения даны по итогам встречи главы государства с представителями общественных организаций инвалидов. Мероприятие состоялось 3 декабря 2020 года.

В частности, поручено принять меры по недопущению отмены обязательных требований доступности объектов и услуг для инвалидов. Все возможности должны сохраняться даже при снижении избыточной административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности.

Представители организаций инвалидов должны принимать участие в деятельности рабочих групп и подкомиссий правительственной комиссии по проведению административной реформы по вопросам, касающимся доступности объектов и услуг для инвалидов.

Также при участии общественников нужно разработать упрощённый порядок первичного освидетельствования для установления инвалидности и изменения индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. Правила должны действовать на период ограничительных мер, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Срок исполнения поручений — до 1 февраля 2021 года.