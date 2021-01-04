Тамбов, , 15:38 — REGNUM В Тамбовской области 4 января подтверждено 162 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на два больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 18 тыс. 293 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 16 тыс. 147 пациентов, в том числе 54 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 195 человек. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.

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