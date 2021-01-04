Владимир, , 15:33 — REGNUM Во Владимирской области 4 января подтверждено 173 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрирован 19 тыс. 261 носитель вируса. После выздоровления были выписаны 17 тыс. 174 пациента, в том числе 81 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 528 человек, семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

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