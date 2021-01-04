Минск, , 15:43 — REGNUM Белорусская авиакомпания «Белавиа» в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу продлила срок действия приостановки полетов в Россию (исключение — аэропорт «Домодедово»), в столицы Туркмении, Латвии, Венгрии и в город Алма-Ату (Казахстан), сообщили 4 января в пресс-службе авиакомпании.

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До 31 января 2021 года продлевается приостановка полетов в Ригу, до 1 февраля 2021 года — в Ашхабад, до 27 марта 2021 года — в Будапешт и в Алма-Ату.

До 31 января 2021 года приостановлены полеты во все пункты РФ (кроме аэропорта «Домодедово») в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации, добавили в «Белавиа».

Вернуть денежные средства или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно будет до 30 марта 2021 года, отметили в пресс-службе компании.