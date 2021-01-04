Элиста, , 15:21 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки выявлен 91 случай COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 4 января. При этом за истекшие трое суток положительный результат теста получили 272 человека.

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В настоящее время в ковидных стационарах находятся 725 пациентов, из них состояние 20 человек врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 4 тыс. 292 жителя республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 15 тыс. 254 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 12 тыс. 640 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 200 человек.

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