Липецк, , 15:00 — REGNUM В Липецкой области 4 января подтверждено 166 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 16 тыс. 685 положительных тестов.

За весь период наблюдения 12 тыс. 464 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 33 — за последние сутки. 268 человек скончались. Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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