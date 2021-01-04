Минск, , 14:56 — REGNUM В Белоруссии за сутки зарегистрировали 1869 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 4 января в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

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С начала пандемии на территории страны выявили 201 831 случай инфицирования, 1461 из которых оказался смертельным (за сутки зарегистрировали десять смертей).

183 625 инфицированных побороли инфекцию (за сутки выздоровели 995 человек).

За время эпидемии в республике провели 4 047 470 тестирований на SARS-CoV-2, 4686 из которых — в минувшие сутки.

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Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса из медицинской проблемы переросла не только в экономическую, но и в геополитическую.