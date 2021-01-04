Москва, , 14:42 — REGNUM План по строительству дорожного полотна в Москве может быть перевыполнен в 2021 году. Об этом 4 января сообщил журналистам заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

За год в городе планируется ввести в эксплуатацию 72 км дорог. Основная их часть придется на участки Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды. Причем этот план, с большой долей вероятности, может быть перевыполнен за счет более раннего ввода в эксплуатацию различных участков дорог в черте города.

Помимо этого, в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 18 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов.

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