Красноярск, , 14:20 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на 4 января выявлено 47 795 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 319 случаев заражения.

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Выздоровели 344 человека. Общее число выздоровевших в регионе — 42 700 человек.

За сутки в Красноярском крае скончались 15 пациентов с диагнозом COVID-19. За весь период пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 1775 человек.

Напомним, 3 января в крае было зарегистрировано 320 случаев заражения коронавирусом.

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