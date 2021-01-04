Пекин, , 14:15 — REGNUM Новый коронавирус был найден на образцах материала, взятого с множества автомобильных запчастей на местах их реализации в различных районах страны, сообщает 3 января агентство Синьхуа.

В городе Цзиньчэн провинции Шаньси на севере Китая местный центр контроля и профилактики эпидемиологических заболеваний выявил вирус на упаковке автомобильных шин. В связи с этим было объявлено экстренное реагирование, а контактировавший с зараженными запчастями персонал был помещен на карантин.

В столице Внутренней Монголии на севере Китая городе Хух-Хото пять образцов, взятых с автомобильных запчастей в одном из магазинов продажи автозапчастей 4S, также дали положительный результат на новый коронавирус. Все три магазина сети были закрыты, а товары опечатаны. Персонал помещен на карантин.