Москва, , 14:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Об этом сообщает сайт правительства РФ.

На портале опубликован список поручений, данных по итогам пресс-конференции Путина. Мероприятие состоялось 17 декабря 2020 года.

«Представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров», — говорится в тексте данного пункта поручений.

Уточняется, что доклад главе государства должен быть представлен до 1 февраля 2021 года.

Среди других поручений Владимира Путина — вопросы о выдаче сертификатов для тех граждан, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции, а также о дополнительных мерах по повышению уровня информированности граждан о положенных социальных выплатах.