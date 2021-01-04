Санкт-Петербург, , 14:13 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки обнаружили 218 новых зараженных коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Всего за время пандемии в регионе зафиксировали 24 717 случаев заражения. С 1 января Ленобласть продолжает удерживать плато с примерно 220 новыми случаями в сутки.

Выздоровели от COVID-19 за время пандемии в регионе 22 126 человек, 116 — за последние сутки. Умер 271 человек с начала пандемии и 17 — с Нового года. За последние сутки печальная статистика не пополнилась.

Добавим, как сообщили в администрации Ленобласти, с 31 декабря по 3 января в скорую помощь региона поступило 4387 вызовов, из них 1880 — экстренные. В регионе круглосуточно дежурили 169 бригад скорой помощи.