Шанхай, Китай, , 14:07 — REGNUM Шанхай планирует построить новую городскую достопримечательность высотой 480 метров, сообщает 3 января агентство Синьхуа.

Участок земли, запланированный под строительство на нем нового высотного здания, официально вступил в процедуру предварительной подачи заявки не выделение земли под строительство, сообщили в правительстве района Хункоу.

Новое здание станет самым высоким на западном берегу реки Хуанпу и к северу от реки Сучжоу. При этом, самое высокое здание Китае — Шанхайская башня также построено в Шанхае, оно имеет высоту 632 метра и расположено на восточном берегу реки Хуанпу.

Новое здание, согласно планам, будет использоваться под коммерческие и офисные помещения, а суммарная площадь пола его достигнет 350 тыс. кв. метров.