Омск, , 14:04 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 256 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 4 января в оперштабе региона.

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За весь период в Омской области выявлено 31 137 носителей коронавируса. Список выздоровевших пополнился на 49 фамилий. Всего в регионе выздоровели 19 568 человек.

За сутки в Омской области скончались семь человек с диагнозом COVID-19. За весь период пандемии в регионе умер 901 пациент с коронавирусной инфекцией.

Напомним, 3 января в Омской области было подтверждено 258 случаев заражения. Выздоровели 37 человек, скончались — восемь.

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