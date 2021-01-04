Москва, , 13:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов гражданам, вакцинированным от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт президента РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

На портале опубликован список поручений, данных по итогам пресс-конференции Владимира Путина. Мероприятие состоялось 17 декабря 2020 года. Ответственным по данному пункту назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Читайте также: Автопродление субсидий на ЖКУ в России будет действовать до 1 апреля

«Правительству РФ рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из РФ, въезда в РФ и пересечения ими государственных границ иностранных государств», — говорится в поручении.

Доклад по данной теме президент ожидает до 20 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил принять меры для повышения уровня информированности населения о социальных выплатах.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поручил повысить информированность граждан о социальных выплатах