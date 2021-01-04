Пекин, 4 января 2021, 13:54 — REGNUM Ведущий китайский авиационный грузоперевозчик SF Airlines принял 62-й грузовой лайнер, который приземлился в Международном аэропорту Баоань в Шэньчжэне, сообщает 3 января агентство Синьхуа.
Грузовой самолет B757−200 является новейшим элементом воздушного флота авиаперевозчика и 35-м широкофюзеляжным грузовых самолетов в составе флота компании, который вскоре будет запущен в эксплуатацию.
Расширение флота грузовых самолетов призвано нарастить логистические возможности и структуру флота компании.
Отметим, SF Airlines является авиационным подразделением китайского гиганта в области авиаперевозок SF Express. Компания также является крупнейшей в Китае в своей области. Она осуществляет авиационную доставку грузов по 70 направлениям как в Китае, так и за рубежом.